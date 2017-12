"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова продолжаются «Декабрьские елки-2017». Сегодня – «Утренник для любителей брейкса».

1. The Crystal Method - Get Busy Child (DJ Groove Official 2017 Breaks RMX)

2. Colombo, Jason Brown - Take Control ‘2017

3. Algorithmic Funk – Eazy‘2017

4. Cuncic, Malevic - The City Of Sin (MIAU Remix) ‘2017

5. Face & Book feat Rkayna - Pina Colada ‘2017

6. ilLegal Content - Independent Girl ‘2017

7. Huda Hudia - Turn Me Up ‘2017

8. A'Gun - Sounds of the city‘2017

9. Shade K - Black Missile ‘2016

10. Ondamike & D-reDD - Believe Me (Dj Hero Remix) ‘2016

11. Odissi, Arma - Bad Dream ‘2012

12. Broken Enough - Stupid Bastard ‘2012

13. Mutantbreakz - Creation (Kid Panel Remix) ‘2013

14. Mutantbreakz - Funky Bass Drop ‘2017

15. Mutantbreakz - The Voice Of Nightmares (Gustolabs Remix) ‘2011

16. Brownstone - If you love me (The Push Remix) ‘2015

17. DJ Fixx - OMFG ‘2015

18. Stanton Warriors - Keep on Doing ‘2017

19. T.B.S - Bitches ‘2014

20. Baymont Bross - Rock the House ‘2017

21. Nu Jam vs Deekline & Ed Solo - Countdown (Lo IQ Private Remix) ‘2012

22. BreakID & Kyle Cross - Noise (Kyle Cross Remix) ‘2017

23. Krafty Kuts, Jason Laidback - Woofers in the Trunk ‘2015

24. Suga7 - Whoa! ‘2017

25. The Brainkiller & Wardian - Turn It Up ‘2016

26. UFO Project – 1961 ‘2011

27. Mechanical Pressure - No Foreplay (Bea2m Remix) ‘2017

28. 3D Stas - Blind Drive (Guau Remix) ‘2015

29. Bubble Couple - Boom To The Fair ‘2017

30. BBK, Dmoney, OOdie, Xuptour - Down To Ride (Colombo Remix) ‘2016

31. Guau - Hard Love (Reloaded Mix) ‘2017

32. Alt-a - Play It Again ‘2017

33. The Uptown Felaz feat. MC Kyla - Now You Know (Kid Panel Remix) ‘2017

34. Lakotah - Funky Bass Freak ‘2016

35. Freq Boutique - Check This ‘2016

36. Danny Dee - Neighbourhood ‘2017

37. Kuplay – OMG ‘2014

38. Quadrat Beat – BlackJack ‘2012

39. The Beatkillers - Don't Kill Me ‘2015

40. Tedy Leon - Speaker Louder ‘2017

41. Dj Fresh Feat. Sian Evans - Louder (Stonewash Remix) ‘2013

42. Under Break, Puo - Break Away ‘2017

43. TRIP SOUP – Plutonia ‘2016

44. Zomboy - TERROR SQUAD (Shade K Refix) ‘2013