Курское «Динамо» проведет во Франции последний матч года

Сегодня баскетболистки курского «Динамо» проведут последний матч года. В рамках 9-го тура группового этапа Евролиги бело-голубые во французском Вильневе сыграют с ЕСБВА. Первый матч между этими командами прошел в октябре в Курске. Хозяйки паркета добились победы со счетом 83:68. Сегодня встреча обещает быть непростой. Из строя выбыла Анна Круз. По словам тренера, ее появления стоит ожидать в январе. Под вопросом участие Сони Петрович, получившей болезненный удар во время недавней баталии с УГМК. Начнется матч в 10 вечера.