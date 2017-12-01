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Куряне, задолжавшие за тепло, лишились автомобилей

Вчера, 08:03
Куряне, задолжавшие за тепло, лишились автомобилей
Судебные приставы наложили арест на два автомобиля и другое имущество должников Курского филиала «Квадры» в рамках совместного рейда. Теплоэнергетики пояснили: если в ближайшее время недобросовестные потребители не оплатят счета, то их имущество пойдет в счет погашения задолженности. В компании также рассказали: во время рейда с приставами потребители сразу погасили долг в 10 тысяч рублей, а несколько человек обязались погасить задолженность на 53,5 тысячи рублей в ближайшее время. В «Квадре» сообщили, что сейчас долг потребителей за отопление и горячую воду превысил 927 миллионов рублей, при этом большая часть это долг населения.

 

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