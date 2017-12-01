В новогодние каникулы парковка в центре Курска будет бесплатной

С 31 декабря по 8 января платными парковками в Курске можно будет пользоваться бесплатно – порадовали автовладельцев в городской администрации. Что касается работы транспорта в новогоднюю ночь, то перевозить пассажиров с 11 вечера до 4 утра будут два троллейбуса по маршруту «Знаменский собор – ККПФ» и «Северо-западный микрорайон — Знаменский собор», а также несколько десятков автобусов и микроавтобусов. Движение пассажирского транспорта со 2 по 8 января будет организовано по расписанию выходного.