По центру Курска снова пройдут Деды Морозы

В ближайшее воскресенье в Курске состоится театрализованное шествие Дедов Морозов «Новый год спешит к нам в гости». Оно стартует в 15 часов от Театральной площади и пройдет по улице Ленина до Красной площади. Здесь состоится концерт, а на главной ёлке Курска зажгут огни. Непосредственно в новогоднюю ночь на Красной площади устроят праздничную программу. Она начнется в 23.30 и завершится к 3 часам. Жителям окраин для встречи Нового года необязательно ехать в центр: праздник устроят на нескольких площадках города: перед кинотеатрами «Сказка» и «Родина», около ДШИ № 6, на Союзной,26, ПЛК, 48, в 17-м Степном переулке, улице Раздольная, площади Рокоссовского.

Со 2 по 5 января в 15.00 у главной ёлки города на Красной площади будут организованы театрализованные представления для детей. Участников праздника ждут разнообразные игровые программы, призы.

4 января в 10.00 в Курском драматическом театре им. А.С. Пушкина начнётся праздник у ёлки, организованный главой города Курска.

7 января с 14.00 на Красной площади состоится народное рождественское гуляние.