Глава комитета здравоохранения ответит на вопросы «ВКонтакте»
Вчера, 08:06
21 декабря с 17 до 18 часов в соцсети «ВКонтакте» устроят онлайн-общение председателя комитета здравоохранения Курской области Ольги Новиковой с жителями региона. Как пояснила Новикова, этот эксперимент должен сократить время ожидания ответа пациентов на волнующие их вопросы. К диалогу планируется привлечь и сотрудников учреждений здравоохранения Курской области. Задать вопросы Ольге Новиковой можно на официальной странице пресс-службы администрации Курской области в социальной сети «ВКонтакте».