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Курскэнерго за 11 месяцев передало потребителям 4 млрд кВт*ч электроэнергии

Вчера, 09:44
Курскэнерго за 11 месяцев передало потребителям 4 млрд кВт*ч электроэнергии
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»  подвели итоги деятельности по передаче электрической энергии за 11 месяцев текущего года. В указанный период  потребителям было передано  4 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 58,8 млн кВт*ч больше, чем за аналогичный  рассматриваемый период прошлого года. Прирост полезного отпуска связан с увеличением потребления со стороны предприятий аграрного сектора и физических лиц.
Потери электроэнергии по итогам 11 месяцев 2017 года снижены на 16,7 млн кВт*ч относительно аналогичного периода прошлого года. Улучшению показателей способствовала  реализация целого ряда организационно-технических мероприятий, таких как, замена провода на перегруженных ЛЭП 10 и 0,4 кВ, замена ответвлений в жилые дома на СИП, сезонное отключение трансформаторов, выравнивание нагрузок по фазам, регулировка напряжения на трансформаторных подстанциях.  Кроме того за 11 месяцев 2017 года энергетиками  выявлено 442 факта. бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии общим объемом свыше 8,7 млн млн кВт*ч. 
Сэкономленного объема достаточно, чтобы в течение трех месяцев обеспечивать электроснабжением Льговский район Курской области с населением свыше 14 000 человек.

 

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