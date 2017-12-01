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Подростки пытались ограбить магазин на Волокно

Вчера, 11:07
Подростки пытались ограбить магазин на Волокно
В Курске произошла странная попытка ограбления. Инцидент случился вечером в микрорайоне Волокно. В продуктовый супермаркет на улице Менделеева ворвались трое 16-летних подростков. Угрожая контролёру магазина пистолетом, юные куряне громко сообщили, что это ограбление, однако затем убежали, так ничего не похитив. Администрация торгового заведения восприняла угрозы молодых людей всерьёз и обратилась в полицию. Задержать юных налетчиков удалось в течение суток благодаря камерам видеонаблюдения. Пистолет, с которым подростки появились в магазине, изъяли - он оказался пневматическим. Сейчас материалы по этому делу переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения. За совершённую шалость юным курянам может грозить до 5 лет лишения свободы.

 

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