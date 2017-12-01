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Представитель «Югры»: борьба за восстановление справедливости будет продолжена

Вчера, 14:04
Представитель «Югры»: борьба за восстановление справедливости будет продолжена

Оздоровление банковского сектора, которым долгое время прикрывался Центробанк, привело к весьма печальным последствиям. Все проблемы сектора вскрылись после ситуации с банком «Югра», который был лишен лицензии в июле текущего года. Спор между регулятором и банком продолжается до сих пор. Его нынешнее состояние  комментирует  представитель основного акционера «Югры» Анатолий Верещагин телеканалу Царьград.

В ближайшее время банк подаст апелляцию, представители «Югры» уверены в собственной правоте, говорит Верещагин. Решение суда несколько обескуражило сторону истца, поскольку все доводы, казалось бы, очевидны. К материалам дела оказался приобщен протокол заседания ЦБ, из которого следует, что регулятор не планировал отзывать лицензию у банка.

К тому же Центробанк никак не объяснил изменения финансового состояния банка после ввода временной администрации. Бухгалтер «Югры» вынуждена была уволиться, чтобы избежать давления со стороны временной администрации, вынуждающей нарушать закон и вносить изменения в документацию.

Точка в этом деле еще не поставлена, считает Анатолий Верещагин.

 

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