В Курске 22-летний пациент похитил у врача "айфон"

Сотрудники полиции задержали 22-летнего курянина, подозреваемого в краже. Молодой человек обратился в областную клиническую больницу за медицинской помощью и около 3 часов ночи ожидал в приёмном отделении. Дежурный врач отлучился из кабинета, оставив без присмотра свой телефон. Пациент это заметил и похитил мобильник. Выяснилось, что подозреваемый решил не продавать Айфон и стал использовать его со своей СИМ-картой. Во время первой же беседы с сотрудниками уголовного розыска ранее не судимый курянин дал признательные показания. Телефон изъяли, после следствия он вернётся к владельцу. До суда злоумышленник будет находиться под подпиской о невыезде. За кражу ему может грозить вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.