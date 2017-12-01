поиск по сайту
 

В центре Курска пьяный мужчина провалился в яму

Вчера, 14:29
В центре Курска пьяный мужчина провалился в яму
В «Службу спасения -112» Курска сегодня поступило сообщение от местного жителя. Мужчина сообщил, что в технической яме на улице Карла Маркса находится человек и просит помощи. На место выехали спасатели. Выяснилось, что 34-летний курянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал в яму, предназначенную для проведения ремонта коммунальных сетей. При этом разрытый участок был огорожен. Но даже это не помешало мужчине упасть на глубину около 6 метров. Спасатели вытащили курянина с помощью лестницы и альпинистской веревки. Его сразу передали подъехавшим медикам, которые поставили предварительный диагноз «ушиб позвоночника» и отвезли пострадавшего в лечебное учреждение.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама