В центре Курска пьяный мужчина провалился в яму

В «Службу спасения -112» Курска сегодня поступило сообщение от местного жителя. Мужчина сообщил, что в технической яме на улице Карла Маркса находится человек и просит помощи. На место выехали спасатели. Выяснилось, что 34-летний курянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал в яму, предназначенную для проведения ремонта коммунальных сетей. При этом разрытый участок был огорожен. Но даже это не помешало мужчине упасть на глубину около 6 метров. Спасатели вытащили курянина с помощью лестницы и альпинистской веревки. Его сразу передали подъехавшим медикам, которые поставили предварительный диагноз «ушиб позвоночника» и отвезли пострадавшего в лечебное учреждение.