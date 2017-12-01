На курских дорогах проходит акция «Школьные каникулы». Она продлится до 9 января. Сотрудники Госавтоинспекции примут участие в родительских собраниях, где особое внимание уделят обеспечению безопасного поведения детей на дорогах. Родителям расскажут об обязательном применении ремней и удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, использовании световозвращающих элементов на одежде. Также будет усилен контроль нарядами ДПС за соблюдением водителями ПДД в местах массового скопления детей. Добавим, в этом году в нашей области зарегистрировано 196 ДТП с участием детей. В них погибли 12 детей, 210 несовершеннолетних получили ранения.



