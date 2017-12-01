Курянка получила детское пособие после вмешательства соцстраха

Специалисты Курского отделения Фонда социального страхования совместно с Государственной инспекцией труда помогли женщине получить законные детские пособия. Соцстрах провел выездную проверку, которая подтвердила факт задержки выплат. Курянке начислили более 34,5 тысяч рублей. Часть этой суммы работодатель выплатил в срок, а без малого 17 тысяч женщина не получила. После того как областная инспекция труда привлекла руководителя организации к административной ответственности, обязав выплатить штраф, пособия выплатили в полном объеме.



