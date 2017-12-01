поиск по сайту
 

Курянка получила детское пособие после вмешательства соцстраха

Вчера, 15:52
Курянка получила детское пособие после вмешательства соцстраха
Специалисты Курского отделения Фонда социального страхования совместно с Государственной инспекцией труда помогли женщине получить законные детские пособия. Соцстрах провел выездную проверку, которая подтвердила факт задержки выплат. Курянке начислили более 34,5 тысяч рублей. Часть этой суммы работодатель выплатил в срок, а без малого 17 тысяч женщина не получила. После того как областная инспекция труда привлекла руководителя организации к административной ответственности, обязав выплатить штраф, пособия выплатили в полном объеме.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама