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Курская область укрепляет сотрудничество с Сербией

Вчера, 16:05
Курская область укрепляет сотрудничество с Сербией
В Кремле губернатор Курской области Александр Михайлов подписал соглашение о сотрудничестве с министерством телекоммуникаций, торговли и туризма Сербии. При заключении соглашения присутствовали президенты России Владимир Путин и Сербии Александр Вучич. Как сообщили в региональной администрации, в Сербию из Курской области поставляются руда, продукция машиностроения, пластмассы и изделия из них, химические нити, продовольственные товары. Из Сербии в Курск поступают текстиль прорезиненный, целлюлозно-бумажные изделия, фрукты, злаки, овощи, машиностроительная продукция. Помимо этого, сотрудничество ведется в гуманитарной сфере, выставочно-ярмарочной деятельности. Ежегодно делегации из Сербии участвуют в Курской Коренской ярмарке и Среднерусском экономическом форуме. Курская делегация, в свою очередь, в этом году приняла участие в Белградском бизнес-форуме и международной выставке.

 

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