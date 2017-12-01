Курская область укрепляет сотрудничество с Сербией

В Кремле губернатор Курской области Александр Михайлов подписал соглашение о сотрудничестве с министерством телекоммуникаций, торговли и туризма Сербии. При заключении соглашения присутствовали президенты России Владимир Путин и Сербии Александр Вучич. Как сообщили в региональной администрации, в Сербию из Курской области поставляются руда, продукция машиностроения, пластмассы и изделия из них, химические нити, продовольственные товары. Из Сербии в Курск поступают текстиль прорезиненный, целлюлозно-бумажные изделия, фрукты, злаки, овощи, машиностроительная продукция. Помимо этого, сотрудничество ведется в гуманитарной сфере, выставочно-ярмарочной деятельности. Ежегодно делегации из Сербии участвуют в Курской Коренской ярмарке и Среднерусском экономическом форуме. Курская делегация, в свою очередь, в этом году приняла участие в Белградском бизнес-форуме и международной выставке.