В прокуратуру от адвокатов «Тольяттиазота» поступила жалоба на прокуратуру

За последние 10 лет наиболее громким уголовным процессом, затрагивающим экономическую деятельность предприятия, стало разбирательство по делу крупнейшего российского производителя аммиака ОАО «Тольяттиамиак», пишут «Аргументы недели». Руководству предприятия выдвинули обвинение по статье «Мошенничество», а сам процесс регулярно в подробностях описывается в СМИ.

В Самарской области СУ СК РФ было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, следствие которого утверждает, что с 2008 по 2011 г.г. владельцами «Тольяттиазота» разработана и реализована схема, согласно которой продукция завода экспортировалась по заниженной цене. Объединенная с химзаводом компания из Швейцарии Nitrochem Distribution AG выступала трейдером и перепродавала химическое сырье независимым покупателям по цене рынка.

Согласно данным следствия, за 4 года действия оффшорной схемы менеджмент «Тольяттиазота» нанес ущерб в сумме свыше 80 млрд рублей, при этом невыплаченные налоги в бюджеты всех уровней составили бы более 2 млрд рублей.

За последние годы конфликт вылился в судебное разбирательство, которое хоть и медленно, но уверенно приближается к логическому финалу. Завершено расследование, обвинительные заключения и материалы дела из Следственного комитета переданы в Генпрокуратуру для принятия необходимого процессуального решения.

Естественно, собственников «Тольяттиазота» такая ситуация не устраивает, поэтому защитники химзавода обратились с жалобой в Генпрокуратуру, заявляя, что возбужденное уголовное дело против бывших владельцев предприятия не обосновано и незаконно.

Адвокаты «Тольяттиазота» выдвинули требование о прекращении судебного разбирательства, построенного, по их мнению, на недопустимых доказательствах. При этом защита опустила тот факт, что обжалование ими действий следствия происходит не впервые. При этом суд все время признавал законными решения судов первой инстанции.

В жалобе, направленной в Генпрокуратуру адвокаты химзавода указывают на факт отсутствия в делопроизводстве заявления от юридического лица – владельца похищенного имущества, которым в данном случае выступает ОАО «Тольяттиазот». Подобную попытку представители обвиняемой стороны уже предпринимали. В районном суде г. Комсомольска был установлен факт законности уголовного дела без наличия заявления от химзавода. Судом были соблюдены все требования УПК России в ходе возбуждения дела и постановление суда было законным.

Помимо этого, защита подвергает сомнению утверждениям маноританиев о том, что нанесен ущерб из-за недоплаты дивидендов. При этом они ссылаются на то, что принятие решений о выплатах происходило на общих собраниях акционеров. За последние два года собрание было сорвано 5 раз из-за отсутствия на нем мажоритариев. Естественно, рассмотреть вопрос о начислении дивидендов в таких условиях невозможно технически.

Помимо игнорирования собственниками предприятия собраний акционеров, они фактически управляют компанией, находясь за рубежом. Главный акционер завода Сергей Махлай ни разу на предприятии не был, так как уже 20 лет проживает в Америке. Экс-владелец «Тольяттиазота», его отец Владимир Махлай с 2005 года находится в Лондоне. Насколько эффективным получается дистанционное управление громадным стратегически важным объектом промышленности, понятно из следующих далее фактов.

В 2016 году на заводе «Тольяттиазот» при обыске сотрудниками УФСБ и ОМВД были обнаружены боевые припасы и оружие.

В 2012 году правоохранители нашли на химзаводе проживающего там Дональда Кнаппа, который, являясь гражданином Америки, занимал официально должность вице-президента завода по вопросам экономики и финансов. В 2014 году его заметила в Киеве на встрече с Джоном Бреннаном, руководителем ЦРУ.

В 2016 году руководство «Тольяттиазота» громко заявляло о развернутых в больших масштабах экологических проектах. И это при том, что летом 2015 года на трубопроводе владельцев завода была выявлена крупная утечка аммиака, вследствие чего целый поселок был эвакуирован, а почти 200 га земли были выжжены парами аммиака.

Обеспокоенная систематическими утечками аммиака в течение последних 10 лет, общественность Самарской области в 2016 году обратилась в Генпрокуратуру и в администрацию президента Путина с просьбой о проведении проверки на «Тольяттиазоте» по факту наличия экологических нарушений.

Сотни несоответствий в деятельности химзавода выявил и Ростехнадзор. На предприятии систематически сокращаются выплаты заработных плат и персонала. Из-за этого работники вынуждены были неоднократно обращаться к общественным организациям.

Несмотря на существующие нерадостные факты, руководители «Тольяттиазота» высоко оценили свой вклад в управление заводом и планировали наградить себя солидного размера премией за «эффективный менеджмент». Это подтверждается решением суда о наложении ареста на денежные средства предприятия в размере 1,7 млрд рублей. В этом случае адвокаты «Тольяттиазота» также подавали апелляцию, но действия следствия были признаны обоснованными.

В декабре 2014 года отец и сын Махлай с зарубежными партнерами были заочно арестованы и их объявили в международный розыск. Затем список пополнился Евгением Королевым, генеральным директором химзавода. И эти судебные решения пытались обжаловать защитники «Тольяттиазота», но снова у них ничего не вышло – Московский суд признал аресты законными.

В итоге, ни одной удовлетворенной жалобы, поданной обвиняемыми, за время проведения следствия не было. Генпрокуратура не изменила свою позицию относительно дела – по всем вопросам действия следствия признаются законными и обоснованными.

Фактически, новые попытки адвокатов «Тольяттиазота» привлечь к делу как можно больше внимания, становятся лишь копированием аргументов, которые ранее неоднократно были озвучены и не состоялись в судах.

То, что резонансное дело все время находится в поле зрения Генеральной прокуратуры, которая контролирует законность действий следствия, дает понять, что разыграть битую карту повторно шансов практически нет.

Источник материала - http://argumenti.ru/rassledovanie/2017/12/558866