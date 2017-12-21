поиск по сайту
 

Грабители полакомились дорогой рыбой и икрой

21 декабря 2017
Грабители полакомились дорогой рыбой и икрой
Ночью в центре Курска ограбили рыбный магазин. Двое молодых людей проникли в здание на улице Димитрова. Денег в торговом павильоне не было, поэтому злоумышленники похитили товар – дорогие сорта рыбы, икру и несколько бутылок спиртного, хранившиеся в холодильнике. Полицейским удалось найти свидетелей преступления и благодаря их показаниям задержать подозреваемых. Ранее судимые куряне уже успели съесть похищенное, однако свою вину признали. За кражу, совершённую группой лиц с незаконным проникновением, каждому может грозить до 5 лет лишения свободы - сообщили в УМВД. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама