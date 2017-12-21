Грабители полакомились дорогой рыбой и икрой

Ночью в центре Курска ограбили рыбный магазин. Двое молодых людей проникли в здание на улице Димитрова. Денег в торговом павильоне не было, поэтому злоумышленники похитили товар – дорогие сорта рыбы, икру и несколько бутылок спиртного, хранившиеся в холодильнике. Полицейским удалось найти свидетелей преступления и благодаря их показаниям задержать подозреваемых. Ранее судимые куряне уже успели съесть похищенное, однако свою вину признали. За кражу, совершённую группой лиц с незаконным проникновением, каждому может грозить до 5 лет лишения свободы - сообщили в УМВД.