Курские пожарные получили 10 единиц техники

На Театральной площади Курска прошел смотр сил и средств спасателей. В общей сложности были представлены более 20 единиц техники. Кроме того, губернатор вручил 10 единиц техники. Они поступили на вооружение пожарных частей, Аварийно-спасательной службы Курской области и других служб. Также в МЧС подвели итоги: количество техногенных пожаров снизилось, число пострадавших уменьшилось. ЧС в этом году происходили в основном на дорогах. Лишь одно из четырех касается непогоды, из-за которой в Беловском и Дмитриевском районах погиб урожай. Мероприятие завершилось церемонией награждения организаций и должностных лиц, которые работают в сфере обеспечения безопасности населения.



