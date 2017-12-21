На возведение музея и картинной галереи требуется более миллиарда

Курская область просит российское правительство помочь в строительстве музея и картинной галереи. Новые здания планировали возвести на участке между улицами Дзержинского и Луначарского, где уже провели археологические раскопки. Как сообщили в областной администрации, уже разработана проектная документация. Строительство музея и картинной галереи оценили в 1 миллиарда 208 миллионов рублей. Приступить к их возведению без финансовой поддержки федерального центра не представляется возможным - отметили в Доме Советов. Глава региона неоднократно обращался к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой о софинансировании этого проекта. По сообщению Министерства финансов РФ, рассмотреть этот вопрос предлагается при формировании федерального проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.