За взятку в полмиллиона идет под суд бывший замначальника курской налоговой

Завершилось расследование уголовного дела в отношении замначальника Инспекции Федеральной налоговой службы по Курску. По данным СК, мужчина за деньги предложил представителю одной из организаций уйти от налогов. За свои услуги чиновник попросил вознаграждение в 500 тысяч рублей. Деньги он получил в ноябре 2016 года и распорядился ими по собственному усмотрению. В связи с возбуждением уголовного дела мужчину уволили из налоговой. Следователи собрали достаточную доказательную базу. Дело передано в суд.



