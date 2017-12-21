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За взятку в полмиллиона идет под суд бывший замначальника курской налоговой

21 декабря 2017
За взятку в полмиллиона идет под суд бывший замначальника курской налоговой
Завершилось расследование уголовного дела в отношении замначальника Инспекции Федеральной налоговой службы по Курску. По данным СК, мужчина за деньги предложил представителю одной из организаций уйти от налогов. За свои услуги чиновник попросил вознаграждение в 500 тысяч рублей. Деньги он получил в ноябре 2016 года и распорядился ими по собственному усмотрению. В связи с возбуждением уголовного дела мужчину уволили из налоговой. Следователи собрали достаточную доказательную базу. Дело передано в суд.

 

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