Представитель банка «Югра»: суд однобоко оценил наши доказательства

18 декабря состоялось заседание Арбитражного суда Москвы, на котором суд отказался признать незаконным отзыв лицензии у банка «Югра». Представители кредитной организации заявили о намерении оспорить судебное решение, сообщает Право.ру.

Суд детально анализировал каждый документ, приобщенный к делу в качестве доказательства. Однако выводы суд все-таки сделал довольно однобокие, отметил адвокат бывшего руководства «Югры» Антон Александров.

Центробанк выстраивал свою позицию на основании двух аспектов: на невыполнении банком предписаний и на несоблюдении нормативов. Оба эти обвинения опровергли доказательства, представленные кредитной организацией. Что касается предписаний, то каждое из них было выполнено в срок и в полном объеме. Это касается в том числе и предписания, которое выдал Центробанк 6 июля, то есть буквально за несколько дней до ввода временной администрации.

Регулятор представил суду отчетность банка от 22 июля. Временная администрация, подготовившая отчет, сообщает о том, что отрицательный капитал «Югры» к этому моменту составил 7 млрд рублей. Представители банка, ссылаясь на отчетность, датированную 8 и 10 июля, доказывают, что на момент ввода временной администрации ни один из нормативов, установленных ЦБ, банк не нарушал.

Таким образом, делает вывод Антон Александров, у Центробанка не было оснований для отзыва лицензии, а принятое регулятором решение незаконно. Этот факт адвокаты «Югры» намерены доказать в рамках апелляции.