В Курске открылась выставка картин кота

В Курске открылась выставка картин, написанных котом. Его зовут Мартин Корлеоне - рассказала хозяйка животного, художница Наталья Делова. Она утверждает, что ее питомец давно проявлял тягу к живописи. И художница решила дать коту возможность творчески самореализоваться. В экспозиции - как самостоятельные работы Мартина, так и произведения, написанные в соавторстве с Натальей Деловой. Курянка призналась, что к картине, подаренной президенту России Владимиру Путину, кот тоже приложил лапу, точнее две. Наталья Делова рассказала, что сейчас работает над тем, чтобы кот Мартин по определенной команде касался холста.



