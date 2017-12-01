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В Курске открылась выставка картин кота

Вчера, 08:11
В Курске открылась выставка картин кота
В Курске открылась выставка картин, написанных котом. Его зовут Мартин Корлеоне - рассказала хозяйка животного, художница Наталья Делова. Она утверждает, что ее питомец давно проявлял тягу к живописи. И художница решила дать коту возможность творчески самореализоваться. В экспозиции - как самостоятельные работы Мартина, так и произведения, написанные в соавторстве с Натальей Деловой. Курянка призналась, что к картине, подаренной президенту России Владимиру Путину, кот тоже приложил лапу, точнее две. Наталья Делова рассказала, что сейчас работает над тем, чтобы кот Мартин по определенной команде касался холста.

 

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