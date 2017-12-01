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В Курске определили 10 мест запуска пиротехники

Вчера, 08:10
В Курске определили 10 мест запуска пиротехники
В Курске определены площадки для запуска пиротехники, которые соответствуют всем предъявляемым требованиям. Их, как и в прошлом году, десять. По информации МЧС, в Центральном округе можно запускать фейерверки на Красной и Театральной площадях; площади Советов (перед цирком); у городского молодежного центра «Гелиос»; на проспекте Победы (в районе мемориального комплекса «Курская дуга»). В Сеймском округе салюты разрешены на площадях Рокоссовского; перед центрами досуга «Ассоль» и «Родина»; на спортивной площадке в 17-м Степном переулке. Жители Железнодорожного округа запускать шутихи могут на площади у фитнес-центра «Три океана».

 

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