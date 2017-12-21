Банк «Солидарность» перевел 8 миллиардов на счета компании Шелудяковых

На счета компании «Альтаир групп» под руководством Андрея Шелудякова из банка «Солидарность» были переведены 8 миллиардов рублей, сообщает издание mos.news. Данная финансовая организация была лишена лицензии 15 декабря 2017 года. Центробанк РФ расценил деятельность «Солидарности» как необоснованно рискованный бизнес с отсутствием надежных активов.

При этом ЦБ РФ не раз предупреждал банк о недопустимости агрессивной финансовой политики.

«Альтаир групп» в свою очередь вложила значительные средства в компанию по строительству элитного жилья в Москве, вернее выполнила ее кредитные обязательства перед крупным банком. По некоторым данным, сделка была профинансирована из тех 8 миллиардов от банка «Солидарность».

Компания Андрея Шелудякова совершила покупку нескольких заводов и фабрик не только в Серпухове, но и за пределами Московской области. Местные СМИ считают фирму «Альтаир групп» могущественной империей, главой которой является Михаил Шелудяков. Отец Андрея Шелудякова занимает место председателя Контрольно-счетной палаты Серпухова.

Серпуховские журналисты отмечают, что приобретаемые компанией «Альтаир групп» объекты в результате смены собственника претерпевают серьезные изменения. В основном, «Альтаир групп» перепродает имущество предприятий-банкротов, а затем сдает территорию в аренду.

Проверка банка «Солидарность» может вскрыть следы других сомнительных сделок компании клана Шелудяковых.

Источник материала - http://mos.news/news/ekonomika_i_biznes/klan_sheludyakovykh_zapodozrili_v_vyvode_sredstv_iz_banka_solidarnost/