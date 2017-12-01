Минобороны создает воздушный щит для Камчатки, Чукотки и Арктики

От Соединенных Штатов Америки снова повеяло «холодной войной»? У России есть свой ответ, пишет «КП».

В будущем году морская авиация, а также силы противовоздушной обороны Тихоокеанского флота объединят усилия для создания оперативного объединения, способного взять под контроль ситуацию в небе Камчатки, Чукотки и Арктики. Далее в зону ответственности включат Курильские острова, Сахалин, а также Японское и Охотское моря.

В Министерстве Обороны уточняют, что штаб группы планируется разместить в Петропавловске-Камчатском.

Как стало известно, новое подразделение будет сформировано из частей ПВО, частей Военно-воздушных сил морской авиации Тихоокеанского флота и ракетных зенитных войск. Костяк составит 317 авиаполк, расположенный неподалеку от Петропавловска-Камчатского, а также 53 дивизия ПВО.

Эксперты утверждают, что сгруппированные в единое целое силы авиации и ПВО наиболее оперативно смогут отслеживать угрозы в вверенной им зоне ответственности, а также эффективно противостоять силам потенциального противника. Задача группировки — полностью исключить вероятное воздушное нападение, мгновенно предотвратить любые попытки испытать на прочность рубежи нашей Родины.

Силы ВВС и ПВО будут действовать в одном контуре управления с главными силами Тихоокеанского флота и остального Восточного военного округа.

Как правило, безопасность Дальневосточного региона полностью зависит от условий на земле. Невзирая на удаленность и суровый местный климат, Министерство обороны ведет масштабное строительство стратегических и социальных объектов.

По словам первого заместителя Министра обороны Руслана Цаликова, еще в начале 2012 года финансовые расходы на содержание армии были несбалансированы с затратами на оснащение и строительство. Огромных усилий стоило собрать правильную информацию о собственных финансовых и имущественных обязательствах, поскольку они отсутствовали в бюджетном учете. Устранение этих задач, как и повышение боеготовности, стало главным приоритетом деятельности командования Министерства обороны.

Таким образом, на Камчатке в известном городе подводников Вилючинске к поступлению первых атомных судов класса «Борей» были сданы объекты причального фонда, а также береговой инженерной инфраструктуры. В активно осваиваемой российскими войсками Арктике до 2018 года будут сданы свыше 100 объектов, а параллельно с созданием гарнизонов в Арктике военнослужащими проводятся работы по экологической очистке своего региона. За три года устранено свыше 10 тыс. тонн металлолома, в будущем году планируется очистить остров Врангеля от ржавого лома порядка 600 тонн.

На Курилах, в частности Кунашир и Итуруптакже ведутся работы по постройке общежитий для военнослужащих, культурно-досуговых, а также спортивных центров. Площадь строительства достигает около 400 тыс. кв. м.

Дальневосточный регион уже давно находится под личным присмотром руководства Министерства обороны России, их представители регулярно посещают с инспекцией и контролируют процесс строительства объектов. К тому же в следующем году на Дальнем Востоке будут проведены масштабные учения «Восток -2018», в которых будут продемонстрированы возможности боеспособности и защиты национальных интересов, а также слаженные действия всех сил обеспечения и слаженная работа инфраструктуры.