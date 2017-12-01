В Курск приедет делегация Роскосмоса

26 декабря Курск посетит делегация Роскосмоса. Летчики-испытатели и специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. Королева пообщаются со школьниками и студентами, а также проведут приемо-сдаточные работы группировки малых космических аппаратов «Танюша ЮЗГУ». В составе делегации летчик–космонавт, герой Российской Федерации Олег Артемьев, он уже неоднократно посещал наш город, даже является почетным профессором ЮЗГУ. Курск также посетят космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин и главный специалист Ракетно-космической корпорации «Энергия», академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Сергей Самбуров.