На курских дорогах за день пострадали три пешехода

21 декабря на дорогах Курской области зафиксированы три аварии с участием пешеходов. По информации Госавтоинспекции, первое ДТП произошло ранним утром в Курске на Сумской. Водитель «Ауди Q5» допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по "зебре". Около полудня на улице Малых под колеса ВАЗа попал 77-летний пенсионер, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Вечером в селе Гончаровка Суджанского района «Лада Гранта» сбила 23-летнюю девушку, переходившую дорогу в неположенном месте. Всех пострадавших с травмами доставили в больницу.











