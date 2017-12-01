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На курских дорогах за день пострадали три пешехода

Вчера, 12:08
На курских дорогах за день пострадали три пешехода
21 декабря на дорогах Курской области зафиксированы три аварии с участием пешеходов. По информации Госавтоинспекции, первое ДТП произошло ранним утром в Курске на Сумской. Водитель «Ауди Q5» допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по "зебре". Около полудня на улице Малых под колеса ВАЗа попал 77-летний пенсионер, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Вечером в селе Гончаровка Суджанского района «Лада Гранта» сбила 23-летнюю девушку, переходившую дорогу в неположенном месте. Всех пострадавших с травмами доставили в больницу. 

 

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