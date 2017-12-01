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20 трамваев из Москвы Курск получит после Нового года

Вчера, 13:10
20 трамваев из Москвы Курск получит после Нового года
20 трамвайных вагонов, подаренных Курску властями Москвы, не приедут до Нового года - пишет "46ТВ" со ссылкой на главу города Николая Овчарова. По его словам, вопросом транспортировки озаботятся после праздника. Планируется использовать для доставки вагонов из Москвы железнодорожные платформы. Напомним, курянам передадут 20 бывших в употреблении трамваев. Специалисты «Курскэлектротранса» уже проверили техническую исправность техники и установили, что в целом вагоны в хорошем состоянии. Сколько лет подаренным трамваям, не уточняется.       

 

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