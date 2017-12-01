Курянин в халате врача продавал втридорога пациентам книги

21-летний молодой человек придумал не совсем законный способ заработка. Он ежедневно приходил в больницу, надевал халат врача и занимался продажей литературы пациентам. по завышенным ценам. Личность предприимчивого курянина, которого теперь обвиняют в мошенничестве и краже, установили курские полицейские. Молодой человек свободно перемещался по этажам и отделениям, заходил в палаты и предлагал пациентам книги. Хотя цены были явно завышены, некоторые соглашались. Так, 65-летняя пенсионерка решила купить издание за 1000 рублей, расплатилась пятитысячной купюрой. Подозреваемый пообещал разменять деньги и отдать сдачу, но больше не вернулся. Тогда женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Полицейские нашли оптовый книжный склад, от которого работали продавцы литературы. Вскоре задержали и афериста, потерпевшая его опознала. Выяснилось, что этот же молодой человек в областной больнице похитил пальто у врача. Он попал в объектив камеры наблюдения и находился в розыске. Пальто он продать не успел. В ближайшее время подозреваемого привлекут к уголовной ответственности.