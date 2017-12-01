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Закончилось переселение курян на зиму

Вчера, 15:23
Закончилось переселение курян на зиму
В Курской области завершилось переселение граждан из группы риска на зиму к родственникам и в социальные учреждения. Всего переехали более 1800 человек - сообщили в МЧС. К так называемой «группе риска» относятся одинокие старики и граждане, злоупотребляющие спиртным (их в регионе более 4,5 тысяч), многодетные семьи, которых сегодня порядка 9 тысяч, из них 916 – неблагополучных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Со всеми ведется профилактическая работа. Она заключается в организации рейдов, проверках выполнения требований пожарной безопасности, оказании адресной помощи нуждающимся. Особого внимания требуют заброшенные строения. В регионе их более 12 тысяч. В спасательном ведомстве отметили: органы местного самоуправления должны позаботиться о том, чтобы пустующие дома не стали источником пожаров.

 

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