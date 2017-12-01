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Курянин, разбогатевший на игорном бизнесе на 35 миллионов, идет под суд

Вчера, 16:03
Курянин, разбогатевший на игорном бизнесе на 35 миллионов, идет под суд
Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Курска, которого обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования. Как рассказали в СК, в 2014-м году мужчина разметил в трех помещениях 16 автоматов. Любители азартных игр оставляли деньги в купюроприемнике, откуда курянин их потом забирал. Все терминалы обнаружили и изъяли в сентябре 2014 года. По подсчетам эксперта, доход, который принес курянину за неполный год нелегальный бизнес, составил около 35 миллионов рублей. 
Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

 

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