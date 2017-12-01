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32 ребенка из Курской области посетят Кремлёвскую ёлку

Сегодня, 08:07
32 ребенка из Курской области посетят Кремлёвскую ёлку
26 декабря в Государственном Кремлевском Дворце состоится общероссийская новогодняя елка. От нашего региона на главную елку страны отправятся 32 ребенка. Это дети из интернатов и социально незащищенных семей, и те, чьи родители погибли в «горячих» точках, а также отличники учебы, победители школьных конкурсов и олимпиад. Сопровождать маленьких курян в поездке будут 8 педагогов. Организаторы подготовили развлекательную программу. Сегодня школьники совершат экскурсию в Московский планетарий, а 26 декабря поучаствуют в ледовом представлении на большом зимнем катке на Красной площади. Известные фигуристы проведут для них мастер-класс. 27 декабря курская делегация посетит Храм Христа Спасителя.

 

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