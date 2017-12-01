Коллектив Курскэнерго отметил профессиональный праздник – День энергетика

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика. В праздничном мероприятии приняли участие более 300 сотрудников филиала, ветераны отрасли, представители администрации Курской области и города Курска, областной думы, руководители предприятий – партнеров.

Открыл собрание заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Александр Рудневский. В своей приветственной речи он поздравил энергетиков с профессиональным праздником, подвел итоги работы предприятия в уходящем году, поблагодарил коллектив за добросовестный труд и профессионализм, а также отметил наиболее яркие события года. «Филиал выполнил свои обязательства перед потребителями по передаче электроэнергии, технологическому присоединению к сетям, в срок и с высоким качеством реализовал мероприятия ремонтной и инвестиционной программ. Своевременно завершив ремонт объектов электросетевого комплекса, мы подтвердили готовность предприятия обеспечить надежное электроснабжение потребителей в осенне-зимний период», – подчеркнул Александр Николаевич.

С поздравлениями в адрес энергетиков выступил заместитель губернатора Курской области Александр Демин. «Курский филиал МРСК Центра играет ключевую роль в жизни региона, В его зоне ответственности находятся около 85% электрических сетей области, порядка 9 тысяч подстанций. Благодаря слаженной работе коллектива Курскэнерго, грамотности и высокой квалификации персонала, филиал полностью обеспечивает потребности региона в электроэнергии, реализует серьезные производственные программы, создает запас мощностей на перспективу», – отметил Александр Петрович.

Особые слова благодарности энергетикам, ветеранам - людям, которые стояли у истоков создания Курской энергосистемы высказал заместитель председателя постоянного комитета Курской областной думы по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ Сергей Стародубцев. Он отметил, что преемственность поколений, сохранение и преумножение традиций в филиале является важным условием для развития энергетического комплекса региона.

В этот торжественный день более 170 работников Курскэнерго были отмечены Почетными грамотами и благодарностями Министерства энергетики РФ, ПАО «Россети», ПАО «МРСК Центра», «Курскэнерго», администрации Курской области и муниципальных образований, Курской областной Думы, Курской областной организации «Всероссийский электропрофсоюз».

Завершила торжественное собрание яркая музыкальная программа, подготовленная работниками и ветеранами Курскэнерго.