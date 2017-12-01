Для курян оборудуют 47 крещенских купелей

Еще не наступил Новый год, а курские спасатели уже готовятся к крещенским купаниям. По православному обычаю они пройдут в ночь с 18 на 19 января. Уже определен состав оперативных групп, задействованных в мероприятиях по защите курян. По информации МЧС, в Свободе Золотухинского района планируется развернуть две палатки, будет работать временный пункт обогрева. Кроме того, в местах массовых купаний будут дежурить спасатели. Каждые 4 часа они будут предоставлять в оперативный штаб Главного управления информацию об обстановке: о количестве купающихся, работе задействованных сил и средств.

Все муниципалитеты сообщили о местах крещенских купаний. Всего в регионе их будет 47, как и в прошлом году. Они оборудованы в естественных водоемах или у храмов в специальных купелях.



