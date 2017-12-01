В 2018 году жилье получат 425 сирот

В 2018 году жилье получат 425 курских сирот. На эти цели выделено 485 млн рублей, в том числе почти 31 млн - деньги федерального бюджета. На прошлой неделе в Курчатове 20 детей-сирот в торжественной обстановке получили ключи от нового жилья. В квартирах уже есть все самое необходимое. Установлены газовые плиты, поквартирное отопление, необходимая сантехника. В областной администрации отметили, что квартиры площадью без малого 36 кв. м предоставляются по договору найма. Это значит, что в течение пяти лет квартира находится в областной собственности. Проживающие в ней обязаны выполнять условия договора: вовремя и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги, обеспечивать сохранность квартиры и не допускать нарушений общественного порядка, соблюдать правила совместного проживания с соседями. По истечении пятилетнего срока, если все условия договора найма соблюдены, у детей-сирот появится право на приватизацию жилья.



