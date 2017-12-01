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Главе курского комитета здравоохранения задали "ВКонтакте" более 80 вопросов

Вчера, 18:04
Главе курского комитета здравоохранения задали
Состоялся первый онлайн-диалог с руководителем комитета здравоохранения Курской области Ольгой Новиковой. Прямую линию устроили в соцсети "ВКонтакте".  Общение длилось 1,5 часа вместо заявленного часа. Куряне задали более 80 вопросов и написали более 150 комментариев. В основном они касались качества и доступности оказания медицинской помощи, обеспечения льготными лекарствами, диспансеризации и вакцинации, записи специалистов через портал Госуслуг. Ольга Новикова подчеркнула: после новогодних праздников такую практику общения попытаются продолжить.
Кроме того, в планах властей устроть онлайн-диалог с с руководителями сферы ЖКХ. 

 

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