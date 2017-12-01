Жители Петербурга хотят установить в Курске памятную доску Даниилу Хармсу

В Курске может появиться памятная доска писателю Даниилу Хармсу. В наш город литератора сослали в 1932 году. Как пишет "Интерфакс", с предложением увековечить пребывание Хармса на курской земле выступили деятели культуры из Петербурга. Главный инициатор - директор и художественный руководитель клоун-мим-театра «МимИГРАнты» Александр Плющ-Нежинский. Он считает, что мемориальную доску планируется установить на доме, где проживал Хармс на улице Уфимцева. Сейчас идут переговоры с местными властями. Хармса обвиняли в участии в «антисоветской группе писателей». В декабре 1931 года его арестовали и приговорили к трём годам лагерей, позже наказание заменили высылкой в Курск. Здесь Хармс пробыл с июля по октябрь 1932 года. К слову, наш город Хармсу совершенно не понравился.

«Город, в котором я жил в это время, – писал Хармс о Курске, – мне совершенно не нравился. Он стоял на горе, и всюду открывались открыточные виды. Они мне так опротивели, что я даже рад был сидеть дома. Да, собственно говоря, кроме почты, рынка и магазина, мне и ходить-то было некуда… Были дни, когда я ничего не ел. Тогда я старался создать себе радостное настроение. Ложился на кровать и начинал улыбаться. Я улыбался до 20 минут зараз, но потом улыбка переходила в зевоту… Я начинал мечтать. Видел перед собой глиняный кувшин с молоком и куски свежего хлеба. А сам я сижу за столом и быстро пишу… Открываю окно и смотрю в сад. У самого дома росли желтые и лиловые цветы. Дальше рос табак и стоял большой военный каштан. А там начинался фруктовый сад. Было очень тихо, и только под горой пели поезда».