В Курской области из-за метели без электричества остались 12 населенных пунктов

Накануне из-за метели без энергоснабжения остались ряд регионов ЦФО. Среди них и Курская область. У нас непогода вывела из строя электросети 12 населенных пунктов. По данным регионального МЧС, пострадали Октябрьский район (там без света остались три населенных пункта с населением 762 человека), Глушковский (три населенных пункта и 215 человек), Золотухинский (четыре населенных пункта — 690 человек) и Суджанский (два населенных пункта – 531 человек). К вечеру электроснабжение восстановили.