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В Курском районе по требованию прокуратуры убрали 5 свалок

Сегодня, 12:02
В Курском районе по требованию прокуратуры убрали 5 свалок
Прокуратура Курского района выявила нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Как сообщили в ведомстве, на землях деревни Верхняя Медведица обнаружили несанкционированные свалки твердых бытовых отходов и строительного мусора. При этом сельсовет длительное время не принимал мер к своевременной их ликвидации. Бездействие администрации создало угрозу здоровью людей, а также благоприятной окружающей среде и экологической безопасности на территории муниципалитета. Прокурор потребовал у главы Нижнемедведицкого сельсовета устранить нарушения. В надзорном ведомстве подчеркнули, что эти требования удовлетворены, 5 несанкционированных свалок убрали.

 

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