Под Курском "Гранта" врезалась в дерево, трое пострадавших
Сегодня, 12:13
Менее чем за сутки на дорогах Курской области с дорог вылетели три автомобиля. Как сообщили в Госавтоинспекции, первое подобное ДТП произошло вечером 23 декабря в Курском районе. Молодой водитель автомобиля «Заз Шанс» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Пострадали водитель и пассажир легковушки, их доставили в лечебное учреждение. 24 декабря на дорожной ситуации сказался снегопад. Около 14 часов в Тимском районе с трассы вылетела корейская иномарка «Хендай Солярис». Здесь также пострадали два человека - женщина-водитель и пассажир. Воскресным вечером в Кореневском районе в кювет опрокинулась "Лада Гранта", где врезалась в дерево. В этом ДТП сразу три пострадавших - водитель и две пассажирки. Всех с травмами госпитализировали.