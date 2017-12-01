поиск по сайту
 

Под Курском "Гранта" врезалась в дерево, трое пострадавших

Сегодня, 12:13
Под Курском
 
Менее чем за сутки на дорогах Курской области с дорог вылетели три автомобиля. Как сообщили в Госавтоинспекции, первое подобное ДТП произошло вечером 23 декабря в Курском районе. Молодой водитель автомобиля  «Заз Шанс» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Пострадали водитель и пассажир легковушки, их доставили в лечебное учреждение. 24 декабря на дорожной ситуации сказался снегопад. Около 14 часов в Тимском районе с трассы вылетела корейская иномарка «Хендай Солярис». Здесь также пострадали два человека - женщина-водитель и пассажир. Воскресным вечером в Кореневском районе в кювет опрокинулась "Лада Гранта", где врезалась в дерево. В этом ДТП сразу три пострадавших - водитель и две пассажирки. Всех с травмами госпитализировали.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама