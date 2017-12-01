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Курскэнерго проводит работу по снижению дебиторской задолженности в сотрудничестве с руководством региона

Сегодня, 14:41
Курскэнерго проводит работу по снижению дебиторской задолженности в сотрудничестве с руководством региона
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» ведет системную работу по взысканию дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии  потребителям.
По состоянию на 1 декабря текущего года общий объем дебиторской задолженности контрагентов перед  Курскэнерго за услуги по передаче электроэнергии составлял 1,331 млрд рублей, в том числе 623 млн рублей – просроченная задолженность.  
Курскэнерго принимает меры по возврату долгов, в том числе используя потенциал  созданной по инициативе ГК «Россети» рабочей группы по минимизации задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями под руководством заместителя губернатора Курской области Александра Демина. 
Так в ноябре по просьбе филиала  на рабочей группе было заслушано  руководство  гарантирующего поставщика ООО «Региональная энергосбытовая компания», а также МУП «Горводоканал» и  МУП «Гортеплосеть»  города Железногорска,  после чего РЭК оплатила  29,5 млн рублей,  МУП «Горводоканал» оплатило часть просроченного долга (4,8 млн рублей), а МУП «Гортеплосеть» погасило просроченную задолженность в полном объеме.
Однако впоследствии эти потребители вновь перестали платить за услуги Курскэнерго,  сумма их долга вновь увеличилась.  В связи, с этим на очередном заседании рабочей группы, которое  прошло в первой половине декабря, был вновь рассмотрен вопрос о задолженности предприятий ЖКХ перед курским филиалом МРСК Центра. По итогам заседания, в частности, руководству горадминистрации Железногорска было рекомендовано погасить  долг перед энергетиками до 28 декабря уходящего года. 
Курскэнерго последовательно будет добиваться  сокращения дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством возможности. 

 

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