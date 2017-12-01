Избитому инвалиду отказали в возбуждении уголовного дела

Только после вмешательства прокуратуры права инвалида, живущего в Курском районе, были восстановлены. 66-летний инвалид 1 группы обратился в полицию с заявлением об избиении соседом. Однако участковый отказал в возбуждении уголовного дела. Тогда прокуратура потребовала пересмотреть это решение. И отделение дознания ОМВД России по Курскому району завело дело по статье «причинение телесных повреждений, повлёкших вред здоровью средней тяжести». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Курского района.



