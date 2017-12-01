В Железногорске мошенники набрали кредиты на 20 миллионов

В Железногорске вынесли приговор членам преступной группы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. В ее составе – 7 человек, один из них - сотрудник банка. Злоумышленники оформляли потребительские кредиты на подставных лиц. Как рассказали в УМВД, роли в группе были четко распределены. Одни злоумышленники подбирали будущих клиентов банка. Как правило, останавливались на лицах, ведущих антиобщественный образ жизни. Им обещали небольшое вознаграждение. С фиктивными документами подставные лица брали в банке кредиты. Заём одобрял соучастник, хотя знал, что кредиты погашаться не будут. Криминальную схему раскрыли полицейские. Они провели десятки различных экспертиз, позволивших доказать преступную деятельность обвиняемых. Общий ущерб, нанесенный банку, превысил 20 миллионов рублей. В итоге возбудили около 30 уголовных дел, затем их объединили в одно производство. Суд вынес обвинительный приговор всем фигурантам. После обжалования в Курском областном суде приговор остался в силе. Каждому из участников преступной группы назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, в зависимости от выполняемой ими роли.