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У тракториста отобрали удостоверение

Сегодня, 17:02
У тракториста отобрали удостоверение
В Золотухинском районе по требованию прокурора тракториста лишили водительских прав. Как пояснили в ведомстве, 47-летний мужчина состоит на учете у нарколога с диагнозом «синдром отмены алкоголя». При этом он имеет удостоверение тракториста-машиниста, дающего ему право управления транспортными средствами. Хотя диагноз является прямым медицинским противопоказанием к управлению машин. Учитывая это, прокурор района направил в суд административное исковое заявление, в котором поставил вопрос о прекращении действия специального права. Суд удовлетворил эти требования. Водитель обязан передать права в инспекцию Гостехнадзора муниципального образования.

 

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