В Курске в честь 75-летия победы в Курской битве пройдет военный парад

23 августа 2018 года мы отметим 75-летие победы в Курской битве. С предложением о праздновании этой даты на федеральном уровне губернатор Курской области Александр Михайлов обратился к Владимиру Путину. Согласно резолюции Президента, будет проведен парад с привлечением авиационной пилотажной группы и участием военной техники Курского территориального гарнизона.

По предварительным данным, в параде примет участие 24 единицы техники.