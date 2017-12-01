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Директор турагентства похитила у клиентов более 5 миллионов рублей

Сегодня, 08:02
Директор турагентства похитила у клиентов более 5 миллионов рублей
В Железногорске перед судом предстанет директор туристического агентства «Вавилон». Ее обвиняют в мошенничестве при реализации туров для отдыха за границей. Как рассказали в прокуратуре, директор турагентства заинтересовывала клиентов специальными предложениями и предлагала путевки по сниженным ценам. После оплаты тура женщина не вносила деньги в кассу организации и не перечисляла их туроператорам. Более чем за год она похитила деньги у 38 потерпевших. Сумма ущерба - более 5 миллионов 300 тысяч рублей. Деньги обвиняемая потратила на личные нужды. Уголовное дело направлено в суд.

 

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