Директор турагентства похитила у клиентов более 5 миллионов рублей

В Железногорске перед судом предстанет директор туристического агентства «Вавилон». Ее обвиняют в мошенничестве при реализации туров для отдыха за границей. Как рассказали в прокуратуре, директор турагентства заинтересовывала клиентов специальными предложениями и предлагала путевки по сниженным ценам. После оплаты тура женщина не вносила деньги в кассу организации и не перечисляла их туроператорам. Более чем за год она похитила деньги у 38 потерпевших. Сумма ущерба - более 5 миллионов 300 тысяч рублей. Деньги обвиняемая потратила на личные нужды. Уголовное дело направлено в суд.