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Безопасность курян в новогодние праздники обеспечат 6 тысяч человек

Сегодня, 08:03
Безопасность курян в новогодние праздники обеспечат 6 тысяч человек
В преддверии новогодних и Рождественских праздников в курском МЧС введен режим «повышенная готовность». Отмечать главный праздник года планируется на сотнях объектов. Не обойдется без запуска фейерверков. Спасатели будут дежурить на массовых гуляниях. Также они взяли на особый контроль объекты с массовым и круглосуточным пребыванием людей и социальной сферы. В общей сложности обеспечивать безопасность будут более 6 тысяч человек и порядка 550 единиц техники. Уже сегодня серьезное внимание уделяется  профилактике пожаров в жилом секторе. Особое внимание - курянам из «группы риска».

 

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