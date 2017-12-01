Двое мужчин ради погашения долгов украли с работы сейф

Полиция задержала в Горшеченском районе подозреваемых в крупной краже. От преступных действий пострадала организация, из помещения которой похитили сейф. В нем находились 180 тысяч рублей. Подозреваемыми оказались двое жителей Белгородской области. Оба злоумышленника трудились на предприятии и проживали там же. Они знали, где установлен сейф, а также, когда в кабинете никого не останется. Ночью воры проникли в служебное помещение. Открыть сейф не смогли, поэтому вывезли его и распилили. Затем злоумышленники скрылись в Белгородской области. Искореженный сейф с документами они выбросили в ближайший мусорный контейнер. Полицейским понадобились сутки, чтобы установить подозреваемых. Выяснилось, что украденными деньгами они погасили долги. Теперь обоим грозит до 5 лет лишения свободы.



