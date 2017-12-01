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Курский филиал МРСК Центра - лучшее предприятие региона по уровню подготовки в области ГО и ЧС

Сегодня, 11:24
Курский филиал МРСК Центра - лучшее предприятие региона по уровню подготовки в области ГО и ЧС
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» занял первое место среди предприятий Курской области по уровню организации работы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
Такое решение было принято администрацией региона по итогам деятельности областной территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) за 2017 год. На итоговом учебно-методическом сборе руководящего состава ГО и ТП РСЧС области губернатор Александр Михайлов вручил директору Курскэнерго Александру Рудневскому переходящий кубок и диплом победителя.
«Курскэнерго в течение года успешно реализовывало План основных мероприятий в области ГО и ЧС. В этом году мы снизили среднее время на устранение повреждений в сетях,  наш персонал обучен и должным образом оснащен для того, чтобы оперативно и эффективно ликвидировать последствия природных катаклизмов»,  - отметил Александр Рудневский.

 

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