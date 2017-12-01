Политолог рассказал, чего ждать от нового года

2017 год подходит к концу. Для большинства из нас, да и для страны в целом, он выдался непростым. Пока одни аналитики подводят итоги года уходящего, другие делают прогнозы на год грядущий. Новый год – год Жёлтой Собаки, по мнению астрологов, обещает быть спокойным. Звездочёты пророчат нам прогресс в политике и финансах, взаимопонимание между людьми и всеобщее счастье. Совпадают ли эти прогнозы с мнениями учёных мужей? Своими мыслями, чего ждать от 2018-го года, поделился доктор политических наук Владимир Слатинов.

Владимир Слатинов: «Год не будет лёгким, но он не будет и слишком тяжёлым. Лучшее слово, которое описывает наше нынешнее состояние, это стагнация. То есть не будет в экономической и социальной жизни ни особых улучшений, но и не будет особых ухудшений. Мы будем в следующем году иметь в стране экономический рост, но этот рост будет вялым. Доходы и потребительские возможности граждан, скорее всего, будут стагнировать. Не исключено, что увеличится не сильно, но в определённой степени, налоговая и иная нагрузка. Скорее всего, после президентских выборов будет принято решение о повышении пенсионного возраста. То есть жизнь наша не радикально улучшится и не радикально ухудшится. Каждый из нас должен понимать, что на рынке труда усиливается конкуренция, и необходимо принимать меры по увеличению своей личной конкурентоспособности – проходить переподготовку, повышение квалификации, совершенствовать навыки. Не бояться нового».

Кстати, развивать свой внутренний мир в следующем году советуют нам и астрологи.



