Курянам вернули почти 8 млн. рублей по перерасчётам за ЖКХ

В 2017 году в курскую жилинспекцию поступило более 9 тыс. обращений от потребителей. В более чем 80% случаев коммунальщики успешно разрешили проблемы, среди которых использование лестничных клеток и кладовок, замена лифтов, шлагбаумов, организация парковок, утепление фасадов, перепланировка нежилых помещений и антисанитарное состояние квартир некоторых жильцов. Есть жалобы и на качество коммунальных услуг, но таких меньше всего – в этом году 10. Причём, почти все они не подтвердились. Безусловно, претензий к работе управляющих компаний в этом году стало значительно меньше. Это произошло благодаря ведению лицензирования в этой отрасли и значительному увеличению штрафов. За неоднократное неисполнение предписаний надзорных органов - лишение лицензии. Пока в регионе лицензии лишена лишь одна УК – это «Чистый Северо-Запад».

По перерасчётам, связанным с необоснованными начислениями за услуги ЖКХ, прежде всего по ОДН, курянам вернули 7 млн. 800 тыс. рублей. Для сравнения, в прошлом году эта сумма была почти в два раза меньше – 4 млн. 200 тыс. Что сделать, чтобы не возникали разницы в квитанциях, объяснил руководитель Государственной жилищной инспекции Курской области Игорь Афонькин.

Игорь Афонькин: «Выход радикальный, эффективный, близкий к 100%. Это установка современных приборов учёта коммунальных услуг. На счётчики с автоматизированным съёмом поставить магнит нельзя. Он электронный, там нет вращающегося механизма, который можно было бы под воздействием магнита приостановить. Сегодня даже в едином госреестре средств измерения есть достаточно счётчиков, на которые воздействовать магнитом не получится в силу того, из чего они сделаны. Наиболее распространённая борьба с такими проявлениями, это установка антимагнитных пломб. Эффективно? Пока не очень. Ещё недостаточно апробирован механизм взыскания с этих людей расходов, связанных с мероприятиями по контролю и несанкционированным отбором горячей и холодной воды. Есть прецеденты, судебные решения, где людям, которые без договора использовали, начисления выставляли уже не по нормативам. Там несанкционированное подключение, конечно. Незаконно подключился к водопроводу холодной воды, например. Никаких штрафов, идёт начисление десятками тысяч рублей в месяц, исходя из того сечения трубы, которое заходит в дом. За холодную воду десятки тысяч рублей взыскивает суд. Это, на мой взгляд, наиболее эффективный, наиболее правильный метод борьбы с теми, кто за чужой счёт пытается сэкономить на коммунальных ресурсах своих».

Добавим, все вопросы можно задать по телефону горячей линии 74-70-42. В этом году на неё поступило более 1000 звонков.



